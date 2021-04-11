В Татарстане ребенка из-за нехватки денег высадили из автобуса

У второклассника не хватило средств на транспортной карте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чистополе один из местных кондукторов, видимо, решила пойти против российского законодательства и высадить ребенка, у которого не хватало денег на проезд.

- Моего ребенка ученика второго класса высадили из автобуса не дав проехать одну остановку, так как у него не было средств на транспортной карте. Кондукторы вы звери, а не люди! – пожаловалась в соцсети мать ребенка.

Напомним, с 7 марта 2021 года в России вступил в силу закон о запрете высаживать детей в возрасте до 16 лет из общественного транспорта, если они не могут оплатить проезд. Это было сделано для того, чтобы предотвратить возможные трагедии, в том числе и смерть на морозе. Вступил-то он вступил, но вот только законодателями здесь до сих пор не прописано наказание для перевозчиков-нарушителей.