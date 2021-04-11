В Казани на озере Кабан рыбак провалился под лед и погиб

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

В экстренные службы Казани поступило сообщение от очевидцев о том, что на озере Кабана в районе улицы Тюменская под лед провалился мужчина, он тонет и зовет на помощь.

Когда спасатели прибыли на указанное место, то в озере уже никого не увидели. Мужчина к тому времени, предположительно, утонул.

Для того, чтобы добраться до полыньи, где мог погибнуть мужчина, пришлось брать лодку. Но и тогда никого найти не удалось. Лишь после водолазы на глубине восьми метров обнаружили и вытащили на берег тело утонувшего. Его личность все еще устанавливается.

- Возможно, мужчина пришел утром на рыбалку, пока выход на лед был возможен, но потом в связи с повышением температуры воздуха в дневное время лед растаял, заблокировав рыбаку выход на берег, - выдвинули версию произошедшего в МЧС Татарстана.