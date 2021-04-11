«Ак Барс» опроверг свою причастность к произошедшему с Емелиным

Фото: ХК "Авангард"

В «Ак Барсе» переживают за Алексея Емелина, капитана команды соперника – омского «Авангарда». В казанском клубе также опровергают причастность к произошедшему с хоккеистом.

- Ни «Ак Барс», ни Казань к тому, что случилось с Алексеем, отношения не имеют, - сказал в интервью «Спорт Экспресс» генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов.

Напомним Емелину стало плохо после игры в Казани. Его госпитализировали. Врачи выявили у хоккеиста проблемы с печенью. Было принято решение о его перевозке в московскую больницу. Пока там врачи решали, что делать с Емелиным, в Казани во взятых у спортсмена анализах нашли следы наркотиков. О чем незамедлительно было сообщено в полицию. МВД Татарстана тут же начало проверку по этому факту. Но позже появилась информация, что у Алексея Емелина была передозировка сильнодействующими лекарствами с кодеином.