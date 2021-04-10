Два мужчины умерли из-за коронавируса в Татарстане

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подтверждено два случая смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане. Скончались два мужчины 1947 и 1954 годов рождения.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - сообщили в пресс-службе минздрава республики..

По состоянию на 10 апреля 2021 года в общей сложности в Татарстане зарегистрировано 435 случаев смерти от коронавируса.