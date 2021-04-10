В Ульяновской области подтвердили еще 8 смертей от коронавируса

По данным на 10 апреля 2021 года в регионе коронавирусом заразились 51737 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Ульяновской области подтвердили еще 86 случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением Covid-19. Всего с момента начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 51737 человек.

По данным на 10 апреля 2021 года в Ульяновской области от коронавируса умерли 1047 жителей региона. За минувшие сутки подтвердили 8 смертельных случаев.