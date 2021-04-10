В Татарстане водитель иномарки насмерть сбил пешехода

Пешеход двигался в темное время суток без светоотражающих элементов. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

9 апреля в 21.00 на 45 километре автодороги Базарные Матаки-Болгар 26-летгий водитель автомобиль «Опель Астра» сбил человека. По данным пресс-службы МВД республики, иномарка двигалась со стороны Болгара в направлении Казани.

В указанном месте водитель превысил скорость и не заметил пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении в темное время суток, без светоотражающих элементов, и не сумел предотвратить столкновения.

В результате ДТП 49-летний пешеход от полученных травм скончался на месте. Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть потерпевшего.