В Татарстане 36 человек за сутки заразились коронавирусом

Фото: пресс-служба президента РТ.

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 36 новых случаев COVID-19, все контактные. 21 человек госпитализирован, 15 получают лечение на дому. Такие данные приводит пресс-служба минздрава республики.

По данным на 10 апреля 2021 года в Татарстане зарегистрировано 19 768 случаев COVID-19. Выздоровел за весь период 16 915 человек, в том числе 74 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 171 389 человек (прирост за сутки 3 860), из них 103 369 получили вторую прививку.