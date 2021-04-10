Аэропорт Чебоксар перешел на летнее расписание: Куда можно улететь из столицы Чувашии

В Анапу можно будет улететь один раз в неделю, в Симферополь - три раза, в Сочи - четыре. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Аэропорт перешел на летний режим работы и в нашем расписании произошли незначительные изменения. Так, в мае число ежедневных полетов в Москву будет увеличено до трех.

Сместилось время вылета рейсов в Санкт-Петербург. Теперь по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам вылет из Чебоксар намечен на 16:30.

В мае в расписании появится еще одна "новинка сезона" - рейс в Екатеринбург. Самолеты будут етать по понедельникам и четвергам. ВРемя вылета из Чебоксар - в 19:25 и в 15:00 соответственно.

Что же касается южных направлений, то жители республики смогут улететь в Сочи, Анапу и Симферополь.

Рейсы в Сочи стартуют 28 мая и будут производиться 4 раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время вылета из столицы Чувашии - 20:25.

В Анапу можно будет улететь с 3 июня по четвергам. Самолеты будут вылетать из Чебоксар в 9:45.

В Симферополь запланированы три полета в неделю - по средам, пятницам и воскресеньям. В Среду и воскресенье рейс назначен на 12:10, по пятницам - в 9:15.

- Обращаем внимание, что на рейсы в Симферополь в продаже имеются субсидированные билеты. Их наличие и условия приобретения уточняйте у перевозчика или в кассе аэропорта, - сообщили в пресс-службе воздушной гавани Чебоксар.