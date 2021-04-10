СМИ: Кварацхелия может стать одноклубником Миранчука в "Аталанте"

Фото: ФК "Рубин".

Различные СМИ продолжают сватать одного из лучших молодых игроков Премьер-Лиги и главную звезду казанского "Рубина" Хвичу Кварацхелию в различные клубы. Так, только недавно писали про интерес со стороны "Ювентуса", "Милана", "Севильи" и "Баварии".

Накануне же итальянские СМИ распространили информацию о том, что к Хвиче прицениваются еще два итальянских клуба - "Интер" и "Аталанта", за которую выступает игрок сборной России Алексей Миранчук.

По данным tuttomercatoweb.com, "Рубин" готов расстаться с Кварацхелией за сумму в 15-20 миллионов евро. Итальянские клубы способны выплатить данную сумму.

Отметим, что ранее главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий называл "Аталанту" как один из лучших вариантов для продолжения карьеры Кварацхелии.

- Готов ли Хвича? Я думаю, что да. С оговорками, но да. "Милан" и "Ювентус"? Думаю, ему надо пойти в субтопы. Все-таки "Ювентус" и "Милан" — это топы. Нужно сделать промежуточный шаг между РПЛ и топами. Благо, возраст и уровень мастерства позволяют. Я бы на его месте пошёл в клуб типа "Севильи", "Аталанты", "Байера" — что-то такое. Так как Хвича безумно любит футбол, если он не будет получать достаточно игрового времени, он может выгореть изнутри. Если отнять у ребёнка любимую игрушку, он может затухнуть. Хвиче нужно пойти в тот клуб, где он будет иметь гарантированное игровое время. Не уверен, что в "Милане" и "Ювентусе" в первый сезон такое будет. Он привык много играть, и это стало бы проблемой, — сказал Слуцкий в эфире канала "Коммент.Шоу" в YouTube.

Отметим, что сейчас трансферная стоимость Хвичи, по данным авторитетного издания Transfermarkt, составляет 10 миллионов евро, но в руководстве "Рубина" уже неоднократно заявляли, что от продажи Кварацхелии рассчитывают получить куда большую сумму.