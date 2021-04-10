Ремонт дорог в Чебоксарах: Какие участки отреставрируют в 2021 году

Ремонтные работы будут проведены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В Чебоксарах стартует ремонт дорог. По данным пресс-службы правительства республики, ремонтные работы будут проведены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

- Ежегодно одним из важнейших факторов при составлении ремонтного перечня дорог по нацпроекту является близость трассы к социальным объектам, в том числе школы, детские сады, больницы, медицинские центры. Подъезды к этим учреждениям должны быть комфортными и безопасными, – отмечает министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Осипов.

Так, например, в этом году в Чебоксарах приведут в нормативное состояние дорогу по ул. Университетская, вдоль которой расположена городская больница № 5.

Также будет отремонтировано покрытие проезжей части по улице Декабристов (от улицы Калинина до улицы Якимовская). Там в непосредственной близости к дороге расположен Чебоксарский профессиональный колледж им. Н. В. Никольского.

В 2021 году намечен ремонт участка дороги по улице 324 Стрелковой дивизии (от улицы Кадыкова до улицы Ленинского Комсомола), на котором расположено сразу несколько социальных объектов: детский сад № 127, школы № 41 и 40. На другом участке – по улице Привокзальная – отремонтируют дорогу в непосредственной близости с детским садом № 64, Чебоксарским экономико-технологическим колледжем и пригородным автовокзалом.