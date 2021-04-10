Крысы разбушевались: на укусы грызунов пожаловались 59 жителей Ульяновской области

Людям стоит остерегаться контакта с крысами. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ульяновской области за медицинской помощью с жалобами на укусы крыс обратилось 59 человек. В связи с этим в управлении Роспотребнадзора региона решили рассказать, чем опасны грызуны и какие болезни переносят.

- Невероятная живучесть крыс, способность приспосабливаться к любым условиям и исключительная плодовитость позволили грызунам расселиться по всему миру и жить практически во всех климатических зонах, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Места обитания серой крысы тесно связаны с человеком. Крысы заселяют городские постройки. На многих объектах они почти всегда находят хорошую кормовую базу и благоприятные условия для гнездования. Наиболее охотно серые крысы заселяют различные пищевые и продовольственные объекты. Излюбленные места обитания крыс – помойки, складские помещения, подвалы.

Крысы являются переносчиками целого ряда опасных инфекционных заболеваний часто смертельных для здоровья и жизни человека. Одной из наиболее страшных болезней для людей источником, которой были черные (портовые), крысы являлась чума.

Несмотря на то, что в настоящее время с чумой эффективно борются и своевременно предотвращают массовые заболевания людей этой опасной инфекцией, спорадические случаи ежегодно регистрируют по всему миру. Также крысы могут быть источниками целого ряда природно-чаговых опасных инфекций.

Лептоспироз – острое инфекционное заболевание, характеризующиеся поражением почек, печени и нервной системы, сопровождающиеся геморрагичским синдромом и желтухой. Если вовремя не начать лечение заболевания, летальный исход наступает в 15% случаях. Профилактика: введение лептоспирозной вакцины человеку (по эпидемическим показаниям).

Болезнь крысиного укуса – содоку – бактериальная зоонозная инфекция, характеризующуюся рецидивирующими приступами лихорадки, которые сопровождаются обострениями воспалительных изменений в месте укуса крысы. Заболевание распространено повсеместно в местах обитания крыс. Специфическая профилактика не разработана.

Хейверхиллская лихорадка (болезнь укуса крыс Б - стрептобациллез) – инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Streptobacillus moniliformis. Специфическая профилактика не разработана.

Лихорадка Ку (коксиеллез) – острое риккетсиозное заболевание, характеризующееся общей интоксикацией, лихорадкой и частым поражением легких. Относятся к зоонозам. Заражение возможно трансмиссивным, контактным, алиментарным и воздушно- полевым путем. Проводятся вакцинация по эпидемическим показаниям.

Бешенство – острое, вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных. Всегда заканчивается смертью. Вакцинация не позднее 14 дня от момента укуса.

Столбняк – одна из самых тяжелых инфекционных болезней, вызываемое токсином микроорганизма Clostridium tetani (клостридии столбняка), вызывающим мышечное напряжение и судороги. В России согласно национальному календарю профилактических прививок всем детям вводят анатоксин столбнячный, который находится в составе комбинированных вакцин.

Иерсиниоз (кишечный) – острое инфекционное заболевание, характеризующееся преимущественно поражением желудочно-кишечного тракта с тенденцией к генерализованному поражению различных органов и систем.

Псевдотуберкулез – острое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, интоксикацией, поражением тонкого кишечника, печени, не редко кожными высыпаниями.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (мышиная лихорадка) – природно-очаговая инфекция. Возбудитель вирусной природы - хантавирус Основной путь передачи воздушно-пылевой. Передача может происходить алиментарным и контактным путями. Три формы течения инфекции - легкая, средней тяжести и тяжелая. Острое высокозаразное лихорадочное заболевание, которое характеризуется системным поражением мелких сосудов, нарушением гемодинамики и тяжелым поражением почек и печени.

За 2020 год в Ульяновской области зарегистрировано 128 случаев заболеваемости ГЛПС , что ниже заболеваемости за аналогичный период 2019 года, когда выявили 206 случаев заражения мышиной лихорадкой. За 3 месяца 2021 года зарегистрировано 6 случаев ГЛПС.

Лейшманиоз – общее название инфекций, вызываемых внутриклеточно паразитирующими, жгутиковыми простейшими, рода Leishmania.

Туляремия – острое зоонозное природноочаговое заболевание, с многообразными механизмами передачи возбудителя, характеризующееся лихорадкой, интоксикацией, поражением лимфатических узлов.

Крысиный сыпной тиф – инфекционное заболевание с характерным циклическим течением, лихорадкой, умеренно выраженной интоксикацией и распространенной сыпью.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ УКУСИЛА КРЫСА

Если вовремя принять меры – в большинстве случаев можно избежать развития негативных последствий.

Сразу после укуса:

- Остановите кровотечение.

- Промойте рану под проточной водой, можно с мылом.

- Обработайте рану антисептическим раствором.

После оказания первой помощи обязательно обратитесь за медицинской помощью. При необходимости врач сделает прививку против столбняка и бешенства.