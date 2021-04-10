В 1 квартале уже приобретено около 1200 единиц техники на сумму более 4 миллиарда рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Татарстане приступили к весенним полевым работам. С начала текущей недели подкормлено 5 тысяч гектар озимых, 1,5 тысячи гектар многолетних трав. Массовое начало полевых работ планируется со второй половины апреля. Такие данные привел сегодня на совещании в Доме Правительства Республики Татарстан заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

По словам главы Минсельхоза РТ, состояние озимых оценивается как хорошее. Минеральных удобрений достаточно.

Он также остановился на вопросах подготовки техники к предстоящим полевым работам. Так, во всех районах республики прошли конкурсы - приемки готовности машинно-тракторного парка к весенне-полевым работам. В хозяйствах закончилось агрегатирование сельхозмашин и прохождение государственного техосмотра самоходной техники и прицепов.

Хорошую подготовку показали хозяйства Актанышского, Арского, Атнинского, Балтасинского, Буинского, Сармановского, Сабинского, Заинского, Кукморского, Мамадышского, Тетюшского, Тукаевского районов.

На рынке сельхозтехники наблюдается дефицит - из-за повышения цен на металл, курсов валют, а также из-за сложной короновирусной ситуации за рубежом - затягиваются сроки поставок комплектующих для предприятий сельхозмашиностроения. С учетом этой проблемы в феврале и в марте проведены встречи со всеми региональными дилерами, благодаря чему удалось ускорить сроки поставок сельхозтехники в республику.

Хозяйства активно обновляют технику. В 1 квартале уже приобретено около 1200 единиц техники на сумму более 4 миллиарда рублей.

- В текущем году мы не должны снижать темпы обновления. Задача - приобретение как минимум 450 тракторов, 150 зерноуборочных, 50 кормоуборочных комбайнов и другой сельхозтехники, - сказал министр.

Рядовые хозяйства Актанышского, Атнинского, Арского, Балтасинского, Мензелинского, Сабинского, Тукаевского, Тетюшского районов активно модернизируют свои машинно-тракторные парки, ежегодно приобретая технику на 100-150 миллионов рублей.

По мнению Марата Зяббарова, успех посевной кампании напрямую связан с правильной организацией работ на местах. Для максимального использования потенциала на энергонасыщенных тракторах обязательно должна быть 2-сменная работа.