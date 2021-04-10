Ак Барс - Авангард 11 апреля 2021: Все билеты на пятый матч серии проданы

Фото: ХК "Ак Барс".

Ажиотаж вокруг финальной серии Востока КХЛ просто огромный. Так, билеты на пятый матч серии, который состоится 11 апреля в Казани, были распроданы за считанные часы после старта продаж. Сейчас купить заветный билет уже не возможно. Информацию подтвердили в пресс-службе "Ак Барса".

Напомним, что первые два матча серии, которые прошли в Казани, завершились победами "Авангарда". Однако "Ак Барс" не пал духом. Казанцы выиграли оба гостевых матча и вернули серию в столицу Татарстана при счете 2:2.

Пятый матч серии плей-офф Кубка Гагарина между "Ак Барсом" и "Авангардом" состоится в Казани 11 апреля. Начало матча в 17:00.