Капремонт детской поликлиники №5 в Ульяновске: Что осталось сделать и когда завершатся работы

Здание было построено еще в 60-х годах прошлого века.

Продолжается капремонт детской поликлиники №5 в Ульяновске. По данным пресс-службы минздрава региона, работы близятся к завершению.

Напомним, ремонтные работы по обновлению исторического здания по адресу площадь Горького, 11А начались в 2020 году. На данные цели из областного бюджета было выделено свыше 55 миллионов рублей, а также 10 миллионов рублей предусмотрено на оснащение медучреждения оборудованием и мебелью. Ремонтные работы планируется завершить к осени 2021 года.

Здание детской поликлиники №5 было построено в 60-х годах прошлого века. Архитектурный стиль здания - «Сталинский ампир». Основная задача - сохранить внешнюю и внутреннюю историческую архитектуру постройки, при этом сделать поликлинику современной и комфортной.

По словам и.о. главного врача Марии Шалягиной, ремонтные работы проходят в соответствии со стандартами «Бережливой поликлиники», обновленное учреждение и новое оборудование повысят уровень оказываемой медицинской помощи, согласно поставленным Президентом РФ Владимиром Путиным в нацпроекте «Здравоохранение» задачам.

- В настоящее время уже выполнен ремонт кровли, стяжка полов, усилены проемы, установлены оконные блоки и перегородки. Сейчас проходят работы по внутренней отделке помещений и монтаж инженерных сетей, в ближайшее время начнется отделка фасада здания. Поликлиника примет первых пациентов уже этой осенью. Учреждение будет обслуживать около 6 тысяч прикрепленного детского населения. Что касается кадрового состава, поликлиника полностью укомплектована врачами-педиатрами участковыми и средним медперсоналом. В текущий момент специалисты временно переведены в поликлинику №7, но буквально скоро начнут приём пациентов в своем родном здании, но уже в отремонтированном по самым современным стандартам, - рассказала руководитель Детской городской клинической больницы Ульяновска.

Каждый этап ремонта находится на особом контроле Общественного совета, в который вошли активисты среди родителей пациентов, учёные и врачи, а также специалисты с техническим и инженерным образованием. На этапе проектирования уже были учтены все рекомендации и предложения представителей Общественного совета.

- Сейчас мы тщательно наблюдением за ходом ремонта, соблюдением сроков и, конечно же, качеством. Среди наших пожеланий было и то, чтобы максимально сохранить архитектуру здания. Сегодня мы видим, что при внутренней отделке основные архитектурные решения сохранены. Начата отделка фасада здания, где планируется восстановление лепнины. Это здание любимо ни одним поколением жителей Засвияжья, надеюсь, оно продолжит радовать глаз ульяновцев ещё десятки лет, а маленькие пациенты этого района будут получать качественную высококвалифицированную помощь в шаговой доступности,- отметила член Общественного совета ДГКБ Ульяновска Ирина Соловьёва.