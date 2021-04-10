Цифровой диктант 2021 в Татарстане: Кто может участвовать

Свои блоки вопросов подготовлены для участников в возрасте 14-17 лет и 18-59 лет. Фото: Василий Вахрин

Сегодня стартовала всероссийская акция «Цифровой диктант». С 9 по 24 апреля все желающие могут дистанционно оценить свой уровень знаний в сфере информационных технологий.

«Цифровой диктант» состоит из четырех тематических блоков: вопросы цифрового потребления и основы компьютерной грамотности, цифровые компетенции, цифровая безопасность и новые технологии. Для детей 7-13 лет разработан специальный интерактивный формат тестирования, а для людей старше 60 лет – отдельный вариант «Цифрового диктанта». Свои блоки вопросов подготовлены для участников в возрасте 14-17 лет и 18-59 лет.

Результаты теста участники акции смогут посмотреть в разделе личного кабинета «Работа над ошибками». Регистрация участников и сам «Цифровой диктант» проходят на сайте проекта.

В прошлом году был поставлен рекорд по количеству участников акции – их было в 8 раз больше, чем в 2019 году – порядка 330 тысяч человек. Тестирование показало, что россияне лучше всего разбирались в цифровой безопасности, а самыми сложными для них были вопросы об основах цифрового потребления. Организаторы рассчитывают, что в связи с особенностями 2020 года, когда из-за пандемии людям пришлось осваивать цифровые технологии, уровень знаний вырос.