Турпоток в Казань в 2020 году снизился на 52%

В нынешнем году Казань должны посетить больше туристов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне на «Казанской ярмарке» открылась международная специализированная выставка «Туризм. Спорт. Активный отдых». Одним из центральных событий стал круглый стол «Презентация туристического потенциала Казани и Республики Татарстан».

- Конечно же, прошлый год стал для нас настоящим испытанием на прочность. Туристическая отрасль стала одной из наиболее пострадавших вследствие распространения коронавирусной инфекции, – сообщила она, открывая мероприятие. – Более двух месяцев самоизоляции привели к резкому сокращению турпотока и объемов реализации соответствующих товаров и услуг. По нашей оценке турпоток по итогам прошлого года сократился на 52% и составил 1,7 миллиона человек, - рассказала директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

Из-за пандемии пришлось отменить проведение «Ночного велофеста», фестивалей «Вкусная Казань», Национального костюма, «КышДаКар-феста» и выставки «Туризм. Спорт. Активный отдых».

Однако это стало толчком для поиска новых нестандартных решений, способных хоть немного сбалансировать нестабильную ситуацию в индустрии гостеприимства. Так, Татарстан вошел в число регионов, участвующих в федеральной целевой программе стимулирования внутреннего туризма в России. Начиная с конца августа прошлого года туристы могли получить до 20% компенсации за туры, если оплата услуг производилась через платежную систему «Мир». Сейчас эта программа снова продлена и пользуется огромной популярностью, отметила глава Комитета по развитию туризма.

В июне 2020 года также стартовала программа «2+1» или «3 ночи по цене 2», разработанная Госкомитетом РТ по туризму совместно с Комитетом по развитию туризма Казани и Центром развития туризма РТ. При бронировании двух ночей в отеле подряд гостю предлагалась третья в подарок.