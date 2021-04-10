Четверо жителей Ульяновской области "подарили" мошенникам более 600 тысяч рублей

Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками банков. Фото: Анастасия Осипова

Четверым ульяновцам сотрудники банка по стандартным схемам «развода» сообщили о попытке оформления кредита, неправомерном доступе к счетам и в целях предотвращения несанкционированных списаний завладели реквизитами карт, после чего пополнили свои карманы на 623 тысячи рублей.

А жительница Заволжского района не смогла оплатить телефонную связь через онлайн сервис банка и решила в сети Интернет найти подходящий сервис для проведения платежа. На неизвестном сайте ввела данные своей карты, после чего с нее списалось более 10 тысяч рублей.

- Уважаемые ульяновцы! Будьте бдительны! Если по телефону сотрудник службы безопасности банка предупреждает вас о риске потерять свои сбережения в результате несанкционированных действий третьих лиц, немедленно прекратите разговор и самостоятельно перезвоните по номеру, указанному на вашей карте для проверки информации. Не сообщайте никому реквизиты ваших карт, коды из СМС, даже если к вам обращаются от имени сотрудников банковских организаций, - призывают жителей региона в пресс-службе областного МВД.