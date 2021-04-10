Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия10 апреля 2021 9:52

Четверо жителей Ульяновской области "подарили" мошенникам более 600 тысяч рублей

Люди продолжают попадаться на уловки аферистов
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий
Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками банков.

Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками банков.

Фото: Анастасия Осипова

Четверым ульяновцам сотрудники банка по стандартным схемам «развода» сообщили о попытке оформления кредита, неправомерном доступе к счетам и в целях предотвращения несанкционированных списаний завладели реквизитами карт, после чего пополнили свои карманы на 623 тысячи рублей.

А жительница Заволжского района не смогла оплатить телефонную связь через онлайн сервис банка и решила в сети Интернет найти подходящий сервис для проведения платежа. На неизвестном сайте ввела данные своей карты, после чего с нее списалось более 10 тысяч рублей.

- Уважаемые ульяновцы! Будьте бдительны! Если по телефону сотрудник службы безопасности банка предупреждает вас о риске потерять свои сбережения в результате несанкционированных действий третьих лиц, немедленно прекратите разговор и самостоятельно перезвоните по номеру, указанному на вашей карте для проверки информации. Не сообщайте никому реквизиты ваших карт, коды из СМС, даже если к вам обращаются от имени сотрудников банковских организаций, - призывают жителей региона в пресс-службе областного МВД.

ЧП