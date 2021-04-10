УНИКС обыграл "Виртус" и сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Европы

Айзея Канаан был одним из лучших на площадке. Фото: БК УНИКС.

Перед УНИКСом во втором матче полуфинала Кубка Европы против "Виртуса" стояла одна задача - победа. ТОлько такой исход оставлял казанский клуб в игре. Поражение означало вылет из турнира.

УНИКС начал игру чисто по американски: Айзея Канаан, Окаро Уайт, Джордан Морган, Джон Холланд и Джордан Теодор. Оправился от травмы и попал в заявку Нейт Уолтерс, вышедший на замену в конце первой четверти.

В первые 10 минут соперники лучше защищались, чем атаковали — 10:10. Гости лучше попадали двухочковые, хозяева — трехочковые. Что до лидера итальянцев Милоша Теодосича, то забив на первой минуте он в оставшееся время четверти более очков не набрал. А вот Уолтерс сразу набрал 5 очков. Итог четверти 18:14.

Дебют второго периода остался за УНИКСом — 24:16. Ответ "Виртуса" - рывок 7:0 и разрыв уже минимальный. Однако две кряду "трехи" Холланда и Теодора в середине четверти изменили счет на 30:25. И главное, концовку четверти казанцы провели на загляденье. "Треха" Канаана, его же перехват, отрыв, данк от Артема Клименко — 47:37 итог первой половины.

В середине третьей четверти Теодор с линии штрафных довел счет до 58:43. И даже "плюс" 17 — 60:43. Казалось все решено, но нет. На полную включился лидер итальянцев Белинелли, который чуть ли не в одиночку вернул "Виртус" в игру.

В четвертом периоде разница сокращалась стремительно. 80:75 за 3:25 до конца. А за 19 секунд до конца игры Теодосич сравнивает счет, 81:81. Однако нервы крепче оказались у казанцев. Смит хладнокровно реализует четыре штрафных и устанавливает окончательный счет - 85:81 - победа УНИКСа. Теперь команды ждет решающий матч в Болонье.