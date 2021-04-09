Починили пандусы и вставили окна: Как казанские автобусы готовят к лету

К лету полностью готовы 189 автобусов. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Казанские перевозчики продолжают готовить общественный транспорт к летнему сезону. К обновлению внешнего вида и салонов автобусов приступили в МУП «ПАТП №2».

Ремонтные работы были проведены в 60 автобусах. Работники технической службы транспортного предприятия заменили обшивку сидений, отремонтировали пандусы, вставили новые боковые стекла, покрасили передние бамперы и полы в салонах, обновили боковую облицовку автобусов.

- Подготовка подвижного состава к летнему сезону проводится во всех автотранспортных предприятиях по инициативе Комитета по транспорту Исполкома Казани. Всего на данный момент к работе готовы 189 автобусов, - сообщается на транспортном сайте города.