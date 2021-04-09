Ложка меда в бочке дегтя: "Зенит" финишировал лишь пятым в чемпионате России, но пробился в еврокубки

Фото: ВК "Зенит-Казань".

Сезон для волейболистов "Зенита" официально завершен. После двух поражений от "Локомотива" и "Кузбасса" стало ясно, что казанский клуб впервые за 15 лет останется без медалей чемпионата и места в Лиги Чемпионов.

Однако завоевать пятое место было важно для подопечных Владимира Алекно. Дело даже не в том, что этот матч был последним для именитого наставника у руля казанской команды и проводить его хотелось на мажорной ноте. Пятое место дает право представлять Россию на европейской арене, а именно в кубке вызова. Не Лига Чемпионов, конечно, но все же шанс поиграть в Европе.

В борьбе за пятое место казанцам противостоял "Факел". Начали волейболисты "Зенита" неплохо и смогли довольно спокойно выиграть первую партию 25:21. А вот второй сет остался за "Факелом" - 25:23.

В третьей партии казанцы смогли показать свой класс - оторвались на 7 очков и спокойно довели дело до победы 25:15. В четвертом сете игроки "Факела" смогли навязать борьбу, но лишь на время. В итоге 25:19 в партии и 3:1 в матче. "Зенит" закончил худший сезон за 15 лет победой.