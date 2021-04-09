Сломал руку и ограбил: 25-летний татарстанец напал на двух женщин ради денег на дорогу домой

Злоумышленника задержали, он во всем сознался.

25-летнему жителю села Новотроицкое предстоит ответить за нападения на двух человек. Так, накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение от 24-летней девушки о том, что она подверглась разбойному нападению. Незнакомый молодой человек в 5 часов утра, находясь напротив дома №2 по улице Шевченко, напал на нее, сломал ей руку и открыто завладел денежными средствами в сумме 2000 рублей.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Установив приметы злоумышленника, сотрудники полиции приступили к поиску подозреваемого.

Спустя 30 минут полицейские приняли еще одно заявление от 51-летней женщины – злоумышленник напал на нее, отобрал мобильный телефон стоимостью 5 тысяч рублей и сбежал в неизвестном направлении.

В ходе успешных поиска сотрудники уголовного розыска через несколько часов задержали подозреваемого в данном преступлении. Им оказался ранее не судимый 25-летний житель Альметьевского района. Со слов подозреваемого, накануне он был в гостях у знакомой и рано утром решил поехать к себе домой. Денег на обратную дорогу у него не было, поэтому он решился на преступление.

- Мужчина признал свою вину. Похищенное изъято, телефон возвращен владелице. Правонарушителю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.