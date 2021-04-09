Обещала выйти замуж и отправила посылкой 560 тысяч долларов: Житель Чувашии поверил аферистки и потерял почти 2 миллиона рублей

Крупной суммы долларов житель Чувашии так и не увидел. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

С заявлением о совершении в отношении него мошенничества 52-летний мужчина обратился в отдел МВД России по Козловскому району. В прошлом году житель одной из деревень познакомился в Интернете с девушкой, стал переписываться с ней.

Подруга по переписке обещала, что выйдет за него замуж, в доказательство серьезности чувств якобы отправила ему на хранение 560 тысяч долларов США. Однако с доставкой посылки возникли серьезные затруднения, для разрешения которых потерпевший оформил кредиты и в течение октября-ноября 2020 года перевел «невесте» на разные счета 1 760 000 рублей. Но крупная сумма в валюте жениху так и не поступила.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, - сообщили в пресс-службе МВД Чувашии.