В Казани арестовали экс-гаишника, устроившего аварию с пятью пострадавшими

С места происшествия Фото: МВД по РТ

В Вахитовском районном суде поддержали ходатайство следователя об избрании меры пресечения для экс-сотрудника ДПС ОГИБДД Казани Максима Абрамова. Напомним, что 6 апреля в 23.55 он на своем автомобиле "Хёндэ" проехал на "красный" и врезался в "Мицубисси". В результате аварии пострадали пять человек из японской иномарки - 18-летний водитель и его пассажиры, молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет. Сам предполагаемый виновник аварии сбежал.

Личность сбежавшего владельца "Хёндэ" установили. Им оказался 29-летний сотрудник ДПС Максим Абрамов. После проведенной служебной проверки молодого человека уволили по отрицательным мотивам. Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее тяжкие телесные повреждения".

Следствие требовало на время следствия арестовать обвиняемого, и суд отправил мужчину в СИЗО.