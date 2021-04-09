В Высокогорском районе затопило мост, добраться до Тимофеевки теперь можно только пешком

Фото: МЧС РТ.

В результате выпадения осадков в виде снега и дождя, положительных дневных температур и обильного снеготаяния произошел резкий подъем уровня воды в реке Сула в Высокогорском районе.

В 11.00 9 апреля поступило сообщение, что в результате подъема уровня воды произошло подтопление временного низководного моста через реку Сула, ведущего в деревню Тимофеевка, уровень перелива составляет 30 сантиметров. Основной автомост находится на ремонте. Сообщение с населенным пунктом осуществляется по стационарному подвесному пешеходному мосту.

Отмечается, что в населенном пункте есть магазин и временный ФАП, так что продуктами и медикаментами жители деревни обеспечены.