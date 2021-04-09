Паводок в Татарстане: В Лаишевском районе затопило 90 участков

Фото: МЧС РТ.

В 11.00 9 апреля от оперативного дежурного ЕДДС Лаишевского муниципального района поступило сообщение о том, что в результате обильного снеготаяния произошло подтопление талыми водами 90 приусадебных участков в низменной части по адресу: Лаишевский район, поселок Столбище, коттеджный посёлок "Озерная долина".

По прибытии на место оперативной группы Лаишевского пожарно-спасательного гарнизона установлено, что произошло подтопление территории 90 приусадебных участков в низменной части.

- Привлечены силы и средства органов местного самоуправления, проводятся работы по прокладке отводного канала в сторону Ковалинского озера, на месте работают 3 экскаватора, 1 автомобиль по откачке воды, КамАЗ по отсыпке песка, - сообщили в пресс-службе МЧС РТ.