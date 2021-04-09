Посылка из Китая: В Набережные Челны доставили 2 тысячи средств индивидуальной защиты из Поднебесной

Фото: мэрия Набережных Челнов.

Китай передал инфекционной больнице Набережных Челнов 810 защитных костюмов, 480 пар защитных очков и 960 медицинских респираторов в знак поддержки и солидарности в борьбе с пандемией.

Генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани У Инцинь отметил, что Татарстан добился больших успехов в борьбе с пандемией, ведь среди регионов России в республике сравнительно небольшое количество заболевших.

- Как у нас говорят: не дорог сам подарок, а дорого внимание, и друг познается в беде. После вспышки коронавируса Китай и Россия поддерживают друг друга, взаимодействует в этой борьбе с коронавирусом, и мы вместе преодолеваем трудности. Сейчас хотя пандемия понемножечку отступает и падает, но все-таки перед нами еще много вызовов, которые носят опасный характер. В связи с коронавирусом медицинские работники играют очень большую роль в профилактике и лечении коронавируса, они, рискуя своей жизнью, спасают жизни многих людей, —рассказал он.

У Инцинь пояснил, что помощь направили именно в Набережные Челны, потому что там располагается крупное производство и технопарк Haier, где работают китайские менеджеры и много жителей автограда.

Главный врач Набережночелнинской инфекционной больницы Ришат Нугманов отметил, что с каждым днем количество пациентов снижается, сейчас их меньше ста человек, в клинике трудится 349 сотрудников.

- От помощи мы никогда не отказываемся, это все своевременно, это нужно. Защита персонала — это первостепенная задача, поэтому мы очень рады, что нам оказали такую помощь. Дефицита СИЗов не было, мы были полностью обеспечены, но помощь нам тоже нужна, — заявил главврач.