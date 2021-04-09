«Ростелеком» передал Национальной библиотеке Республики Татарстан уникальное издание «Неизведанное Поволжье 3.0»

Фото: ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» презентовал краеведческий альманах «Неизведанное Поволжье 3.0» на фестивале открытий и городской культуры Jadid Fest, который прошел в Национальной библиотеке в Казани. В ее фонд передана часть тиража книги. Теперь татарстанцы смогут узнать больше о примечательных местах своей республики и соседних регионов.

Изданию альманаха предшествовал конкурс «Неизведанное Поволжье 3.0», который провел макрорегиональный филиал «Волга» компании «Ростелеком». Участники присылали фотографии и эссе о малоизвестных памятниках истории, культуры и природы. Лучшие работы поволжских краеведов – любителей и профессионалов – вошли в книгу.

Александр Дудин, директор филиала в Республике Татарстан ПАО «Ростелеком»:

«Ни одна виртуальная экскурсия не заменит настоящего путешествия. Благодаря таким поездкам неизвестные места обретают популярность. Наш альманах поможет путешественникам построить свой маршрут, чтобы познакомиться с достопримечательности нашего края, и воодушевит их на открытие новых, еще неизведанных уголков Поволжья».

Татарстан в альманахе представлен восемью эссе. Нинель Садриева из Спасского района рассказала о городище Сувар, некогда одном из самых крупных городов Волжской Булгарии. Эдуард Важоров – об обсерватории имени Энгельгардта, Лидия Кирьянова – о дореволюционном тракте, который связывал Адмиралтейскую слободу с городом, а сейчас обычно скрыт водами Казанки. Леонид Абрамов подготовил цикл материалов о малоизвестных достопримечательностях, среди которых – неоготическая усадьба маркизов Паулуччи в Гребенях, Юрьевская пещера и Соколка – вершина Услонских гор на правом берегу Волги напротив Казани.

Электронная версия «Неизведанного Поволжья 3.0» доступна на сайте компании «Ростелеком» в разделе «Проекты. Конкурсы. События». Каждый татарстанский автор, чья работа вошла в книгу, получил от компании «Ростелеком» экземпляр издания и памятный подарок.

Мадина Тимерзянова, директор Национальной библиотеки Республики Татарстан:

«Очень здорово, что компания “Ростелеком” поощряет людей, искренне интересующихся историей своей малой родины. Электронная версия издания удобна в пути, а печатная доступна книгочеям, которые предпочитают иметь дело с книгами по старинке – подержать в руках, пошуршать страницами. Три экземпляра мы отправим на вечное хранение – их можно будет посмотреть и через тысячу лет. Получат альманах также библиотеки районов, о которых в нем рассказывается».

Фото: ПАО «Ростелеком».

СПРАВКА КП

Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 2,2 млн, из них более 1,5 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше миллиона абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5,7 млн клиентов.