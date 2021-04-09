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Коронавирус Covid-199 апреля 2021 15:32

От коронавируса в Ульяновской области умерли еще 12 человек

Всего с момента начала пандемии от Covid-19 скончались 1039 жителей региона
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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За сутки коронавирус выявили у 85 жителей региона.

За сутки коронавирус выявили у 85 жителей региона.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области диагностировали еще 85 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением Covid-19. Всего с момента начала пандемии коронавирусом заразились 51651 житель региона.

По данным на 9 апреля 2021 года в Ульяновской области умерло 1039 человек с подтвержденным диагнозом "новая коронавирусная инфекция". 12 смертей подтвердили за прошедшие сутки.