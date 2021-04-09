"Мы готовы воевать": УНИКС намерен взять реванш у "Виртуса" в полуфинале Кубка Европы 2021

Фото: БК УНИКС.

Уже сегодня баскетболисты УНИКСа проведут ответный поединок полуфинальной серии Кубка Европы против итальянского "Виртуса". Первый матч в Болонье завершился победой итальянцев 80:76. Так что для продолжения борьбы в турнире казанцам нужна только победа. Добыть ее будет непросто. "Виртус" в нынешнем розыгрыше Кубка Европы не проиграл ни разу.

- Мы были близки к победе, но небольшие детали определили финальный результат. Нам нужно сделать некоторые корректировки, чтобы быть лучше в некоторых деталях и, конечно, играть с той же энергией, как мы играли вчера. Это стрессовая игра, потому что победа – единственно приемлемый для нас результат и даст нам шанс. Будет сложно и им, потому что мы готовы воевать, - поделился планам наставник УНИКСа Димитрис Прифтис.

Матч УНИКС - "Виртус" состоится в Казани 9 апреля. Начало в 19:00.