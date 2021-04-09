Дачный сезон 2021 в Ульяновске: когда запустят садоводческие маршруты

Ульяновск один из немногих городов в России, запустивших садоводческий трамвай. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Более 50 садоводческих товариществ будут обслуживать 15 автобусных и один трамвайный маршрут – на них будет курсировать 173 единицы подвижного состава.

По информации управления дорожного хозяйства и транспорта, для подвоза садоводов организуют работу следующих маршрутов:

- № 4 «База Водоканала - поселок Пригородный»,

- № 4с «улица Камышинская - СНТ «Спецстроевец»,

- № 13 «деревня Погребы - село Арское - Автовокзал»,

- № 26с «Центробанк - с/о «Белый Ключ 1»,

- № 27 «УАЗ - поселок Сельдь», с/т Сахарная Мельница

- № 42с «Камышинский рынок - с/т «Белый Ключ»,

- № 47с «Камышинский рынок - с/т «Парус»,

- № 67 «УлГТУ - поселок имени Карамзина - с/т «Парус,

- № 68 «УлГТУ - поселок имени Карамзина - с/т «Белый Ключ»,

- № 84с «Парк культуры и отдыха «Победа» - с/т «Дружба»,

- № 87с «УМУП «Парк культуры и отдыха «Победа» - с/т «Ветеран»,

- № 89с «УАЗ - с/т «Залив»,

- № 90 «с/т «Юбилейное» - улица Хлебозаводская»,

- № 95с «Парк культуры и отдыха «Победа» - с/о «Здоровье»,

- № 99с «УАЗ» – СНТ «Полет-1»,

- № 107 «Парк культуры и отдыха «Победа»- с/о «Сокольники» (трамвай).

Льготные категории граждан могут воспользоваться автобусными маршрутами № 13с, 26с, 42c, 47с, 84с, 87с, 95с и трамваем № 107.