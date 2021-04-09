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Спорт9 апреля 2021 20:19

Полузащитник "Рубина" Костюков может пропустить матч с "Ростовом"

Также пока не принято решение об игре Хван Ин Бома
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".

Фото: ФК "Рубин".

Накануне матча 25 тура чемпионата России по футболу против "Ростова" главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о положении дел в казанской команде. В частности, рассказал о состоянии травмированных и назвал тех, чье участие в предстоящей игре под вопросом.

- Костюков получил небольшое повреждение в игре с "Сочи", пока его участие в матче под вопросом. Ин Бом вернулся в общую группу, но после такой паузы мы должны понять, какое количество игрового времени он сможет получить, - заявил Слуцкий.

Матч "Ростов" - "Рубин" состоится 10 апреля в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.