"Чувствую себя хорошо": Деспотович рассказал о самочувствии перед игрой с "Ростовом"

Фото: ФК "Рубин".

Форвард "Рубина" Джордже Деспотович успел залечить травму, полученную накануне отъезда в сборную Сербии, и уже успел сыграть с "Сочи". По его словам, сейчас повреждение его не беспокоит и он готов сыграть с "Ростовом".

- В сборной получил повреждение голеностопа, вернулся в Казань, начал тренировки. Но сейчас чувствую себя хорошо, неделю уже тренировался с командой и надеюсь все будет хорошо. У нас вернулись почти все игроки, Мицуки еще травмирован. Так что конкуренция высокая, все хотят играть и добиться результата, - рассказал Деспотович.

Поделился форвард и ожиданиями от предстоящей игры. По его мнению, "Ростов" серьезный соперник, но "Рубину" по силам победить.

- Нас ожидает еще одна тяжелая игра на выезде. "Ростов" - команда хорошая, имеет шансы подняться вверх в турнирной таблице, тоже побороться за еврокубки. Так что, если мы выиграем, получим от них отрыв в шесть очков. Поэтому готовимся к тяжелой игре и игре, которая может нам принести очень многое, - выразил мнение нападающий "Рубина".

Матч "Ростов" - "Рубин" состоится 10 апреля в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.