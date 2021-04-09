"Игра за шесть очков": Слуцкий высказался о предстоящем матче с "Ростовом"

Слуцкий знает сильные стороны "Ростова". Фото: ФК "Рубин".

Уже в субботу, 10 апреля "Рубин" в рамках 25 тура чемпионата России по футболу сразится на выезде с "Ростовом". Обе команды всерьез претендуют на попадание в еврокубки. "Рубин" с 40 очками идет на 6 месте. "Ростов" пока восьмой с 37 баллами в активе. В случае победы казанцы могут отсечь одного из конкурентов в борьбе за места в еврокубках, а в случае поражения осложнить себе жизнь.

- Несмотря на то, что "Ростов" - новая команда, даже по сравнению с полугодовой давностью, тем не менее, они очень быстро и относительно безболезненно смогли провести большую смену и по-прежнему это очень сильная команда, которая особенно дома – потому что команда очень эмоциональная, куражная – представляет очень серьезную силу. Важная тяжелая игра за «шесть очков», от которой во многом будет зависеть итоговый расклад, - поделился ожиданиями от предстоящего матча главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий.

Матч "Ростов" - "Рубин" состоится 10 апреля в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.