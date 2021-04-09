В Татарстане у 34 человек за сутки выявили коронавирус

Всего с момента начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 19 732 случая COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировано 34 новых случая COVID-19, из них 1 – завозной, 33 – контактные. 12 человек госпитализировано, 22 получают лечение на дому. Большинство заразившихся, а именно 14 человек, жители Казани.

Всего с момента начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 19 732 случая COVID-19. Выздоровел за весь период 16 841 человек, в том числе 55 за минувшие сутки.

Всего по данным на 9 апреля 2021 года провакцинировано 167 529 человек, прирост за сутки 4 645, из них 102 260 получили вторую прививку.