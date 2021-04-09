В Татарстане за поджог травы сельхозпредприятия могут остаться без субсидий

Неуправляемый огонь может стать причиной большой беды Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В Кабмине Татарстана состоялось очередной заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона. Предложено ввести особый режим пожарной безопасности с 26 апреля по 16 мая, но пока это предложение и даты находятся на согласовании.

Но уже известно, что за пожог травы на территории сельхпредприятий руководство может остаться без субсидий на развитие бизнеса. Так решили бороться с палом старой травы в Алтайском крае, и практика была признана успешной. Так что помимо штрафов за несоблюдение противопожарного режима, фермы, агропредприятия могут оставаться без государственной поддержки - пал травы рискует стать неуправляемым и причиной большого пожара.