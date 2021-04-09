В казанском зоопарке родился детеныш лемура

Фото: мэрия Казани.

В Казанском зооботсаду произошло пополнение – на прошлой неделе самка кошачьих лемуров Марта родила малыша.

И мама, и детеныш чувствуют себя хорошо. Они очень активны и имеют здоровый аппетит. Пока маленький лемур питается исключительно молоком матери, но совсем скоро его начнут переводить на взрослую пищу – его рационе появятся свежие фрукты и овощи. Как отмечают сотрудники зоопарка, лемуры особенно любят виноград и молодые побеги.

- Определить пол малыша пока невозможно. Новорожденный ни на миг не отрывается от матери, прижимается к ее животу и крепко держится за густую шерсть. Находиться на маме кроха будет еще порядка 3-х недель, а потом начнет знакомиться со всей семьей, - рассказали сотрудники зооботсада.

Посетители зоопарка могут увидеть нового маленького обитателя уже сейчас. Он находится в вольере с остальными лемурами. Всего в Казанском зооботсаду теперь живет 6 кольцехвостых – это 3 самца, 2 самки и один малыш. Первые лемуры заселились в новую часть зоопарка «Река Замбези» весной прошлого года, позже к ним присоединились их сородичи из Нижнего Новгорода. Марте, маме малютки, сейчас уже 2 года. Она самая взрослая из семейства лемуров Казанского зооботсада

Об имени для крохи сотрудники зоопарка пока не задумывались. Хотят дождаться, когда маленький лемур станет более самостоятельным.