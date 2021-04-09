Авангард - Ак Барс 9 апреля 2021: Расклады перед четвертым матчем серии

Фото: ХК "Ак Барс".

Финальная серия восточной конференции КХЛ между "Ак Барсом" и "Авангардом" в самом разгаре. Уже сегодня, 9 апреля, состоится четвертый матч. После трех игр преимущество на стороне "Авангарда" - 2:1.

Напомним, что омичи смогли выиграть оба матча в Казани 3:1 и 2:0, а вот третий поединок серии, состоявшийся в Балашихе, стался за казанской командой 2:1.

У обеих команд составы выглядят по-боевому. В третьей игре у "Ак Барса" вернулся на лед Зарипов, чуть ранее - Да Коста. У "Авангарда" в числе потерь разве что Алексей Емелин, которому до сих пор не поставили диагноз. Сейчас он находится в клинике Склифосовского в Москве.

Чтобы вернуться в Казань на мажорной ноте, "барсам" необходимо выигрывать и второй матч в Балашихе. В случае победы "Авангарда" до выхода в финал Кубка Гагарина им останется всего один шаг.

Матч "Авангард" - "Ак Барс" состоится в Балашихе 9 апреля 2021 года. Начало поединка в 19:00.