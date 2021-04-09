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Происшествия9 апреля 2021 11:53

В Марий Эл во время аварии легковушки и КАМАЗа погиб человек

Столкновение произошло из-за нарушения правил дорожного движения
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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С места происшествия

С места происшествия

Фото: МВД по Марий Эл

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 8 апреля в 15.40 в Медведевском районе республики. Как рассказали сотрудники Госавтоинспекции Марий Эл, на 10 километре автодороги "Куяр-Солнечный-Ронга" легковушка ВАЗ-21140, которой управлял 36-летний мужчина, столкнулась с многотонным КАМАЗом. Грузовиком управлял 57-летний водитель.

По предварительным данным, один из водителей грубо нарушил правила дорожного движения. Столкновение произошло лоб в лоб, судя по повреждениям "четырнадцатой", скорость отечественного автомобиля была большой.

- В результате столкновения на месте еще до приезда медиков скончался водитель легкового автомобиля, - сообщили в МВД Марий Эл. - Обстоятельства уточняются.

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