Смотровая площадка Центра семьи «Казан» возобновляет работы: сроки посещения и цена билета

Фото: мэрия Казани.

10 апреля открывается для посещения смотровая площадка Центра семьи «Казан». До 1 мая она функционирует в тестовом режиме.

Площадка будет открыта ежедневно с 10.00 до 20.00 без перерывов и выходных. А после 1 мая режим работы смотровой площадки будет продлен. Казанцы и гости города смогут насладиться панорамным видом на город с высоты 32 метров. При посещении необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.

Стоимость билета на смотровую площадку для взрослых составляет 150 рублей, для посетителей до 18 лет – 100 рублей. Дети младше 7 лет, а также льготные категории граждан при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу, смогут проходить бесплатно.

Напомним, в прошлом году из-за пандемии коронавируса площадка открылась позже обычного. За 7 месяцев работы, с 27 мая по 30 ноября, ее посетили более 80 тысяч человек.