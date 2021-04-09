В Казани грузовик "Газель" врезался в автобус

Сегодня, 9 апреля, утром на Горьковском шоссе в Кировском районе столицы Татарстана на полном ходу в автобус сзади врезался грузовик "Газель". Кабина грузовика получила сильные повреждения. Разбилось одно из боковых стекол автобуса.

Из-за аварии на этом участки дороги начала собираться большая пробка - автомобили вынуждены объезжать аварийный участок. Организована работа регулировщиков.

Точное количество пострадавших уточняется.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Казани.