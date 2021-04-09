Татарский театр кукол "Экият" отправляется на гастроли в Кемерово

"Экият" отправляется на гастроли Фото: Из материалов пресс-службы

Татарский государственный театр кукол "Экият" готовится к гастрольному турне. С 14 по 17 апреля труппа покажет в Кемеровском областном театре кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара три своих самых зрелищных спектакля. Среди них - "Цветик-семицветик" Валентина Катаева, "Три дочери" Аделя Хаирова и "Су анасы" ("Водяная") по произведению Габдуллы Тукая.

Это будет приобретением нового опыта, обмен мнениям и приобретением объективной оценкой достижений в искусстве со стороны коллег-кукольников.

Для двух театров - Татарского и Кузбасского, это будет первый опыт гастрольного обмена, сообщили в пресс-службе Театра "Экият".