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Звезды9 апреля 2021 9:11

Татарский театр кукол "Экият" отправляется на гастроли в Кемерово

Для маленьких зрителей Кузбасса труппа из Казани привезет три своих самых зрелищных спектакля
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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"Экият" отправляется на гастроли

"Экият" отправляется на гастроли

Фото: Из материалов пресс-службы

Татарский государственный театр кукол "Экият" готовится к гастрольному турне. С 14 по 17 апреля труппа покажет в Кемеровском областном театре кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара три своих самых зрелищных спектакля. Среди них - "Цветик-семицветик" Валентина Катаева, "Три дочери" Аделя Хаирова и "Су анасы" ("Водяная") по произведению Габдуллы Тукая.

Это будет приобретением нового опыта, обмен мнениям и приобретением объективной оценкой достижений в искусстве со стороны коллег-кукольников.

Для двух театров - Татарского и Кузбасского, это будет первый опыт гастрольного обмена, сообщили в пресс-службе Театра "Экият".

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