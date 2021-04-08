Число смертей от коронавируса в Марий Эл возросло до 217

Вместе с тем в регионе за минувшие сутки выявили 19 новых случаев заражения. Фото: Андрей АБРАМОВ

Сегодня, 8 апреля, федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в Марий Эл подтверждены еще две смерти от инфекции. Таким образом, число летальных исходов коронавируса в регионе возросло до 217. Вместе с тем там за минувшие сутки выявили 19 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в республике COVID-19 был выявлен у 12 700 человек.

В свою очередь Роспотребнадзор Марий Эл отмечает, что из этого числа инфицированных выздоровели 9 182 человека или 72,3% от всех заболевших. При этом повторного их заражения коронавируса в регионе не зафиксировано