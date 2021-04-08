В Казани экс-полицейского, который устроил ДТП с пятью пострадавшими и сбежал, хотят отправить под стражу

"Хёндэ" после аварии Фото: МВД по РТ

В столице Татарстана продолжается расследование уголовного дела по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Материалы аварии передали в следственный комитет Татарстана. Водителем автомобиля "Хендай", который устроил аварию, оказался 29-летний сотрудник ДПС. С места происшествия он сбежал, оставив в искореженном "Мицубиси" пятерых раненных.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Напомним, авария произошла 6 апреля в Казани на перекрестке улиц Островского Миннуллина. Там в 23.55 полицейский на своей иномарке проехал на "красный" и протаранил Мицубиси», за рулем которого находился 18-летний парень. В салоне оказалось четверо пассажиров в возрасте от 17 до 25 лет. Все они сейчас находятся в больнице. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. Сбежавшего же водителя нашли и уволили из полиции по отрицательным мотивам.