В России свыше 4 тысяч компаний присоединились к маркировке воды

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Эксперимент по маркировке упакованной воды проводится с 1 апреля 2020 года, число эмитированных кодов превысило 1,4 млн. В «Честном ЗНАКе» зарегистрировано более 4 тысяч компаний, в том числе более 260 производителей.

Республика Татарстан среди лидеров по присоединению к маркировке воды. К настоящему времени в «Честном ЗНАКе» зарегистрировано 88 компаний, в системе регистрируются производители, импортеры, оптовые и розничные организации.

- В ходе эксперимента проведены тесты нанесения более чем на 45 производственных площадках, включая площадки субъектов МСП, апробирована маркировка с использованием стикера на крышке, типографского метода нанесения, прямого нанесения на линии. Одно из последних апробированных решений — маркировка крышек спорт-кап. Маркировка успешно применена на всех типах линий по способу автоматизации узлов и на 90% используемых в отрасли скоростях — от 100 единиц продукции в час до 25 тысяч бутылок в час. Редкие, но производящие существенную часть упакованной воды сверхскоростные решения с объемами выпуска продукции до 60 тысяч ПЭТ бутылок и свыше 30 тысяч бутылок в час в стеклянной таре будут тестироваться совместно с крупнейшими отраслевыми предприятиями в ближайшие недели», - говорит руководитель товарной группы «Вода» ЦРПТ Кирилл Волков.

Производитель воды из озера Байкал - Baikalsea Company считает, что маркировка гарантирует подлинность и качество питьевой воды

- Внедрение маркировки — это естественный процесс, который при правильной организации предоставит потребителям гарантию подлинности и качества продукции. Отрасль же получит честную конкуренцию. В перспективе данные о движении всей продукции компании могут помочь в анализе продаж и взаимодействии с партнерами, в том числе с торговыми сетями. Сегодня рынок бутилированной воды ожидает принятия Правительством нормативных документов об обязательной маркировке воды и, с учетом отраженных в них решений, окончательно перейдет к внедрению процессов маркировки, - отмечают в компании.

В настоящее время компания одной из первых в восточной Сибири присоединилась к эксперименту по маркировке воды, а также протестировала нанесение кодов маркировки на высокоскоростных линиях при производстве. Данный способ не является окончательным для отдельных видов продукции: решения будут дорабатываться и оптимизироваться с учетом корпоративных ценностей компании Baikalsea. Компания продолжит тестировать оборудование и материалы для маркировки продукции и искать наилучшие варианты нанесения кодов на собственном производстве.

BAIKALSEA Company является крупным предприятием по объему выпускаемой природной воды из озера Байкал. Скорость работы линий зависит от формата выпускаемой продукции: от 1 500 бут./час на больших форматах и до 27 000 бут./час на маленьких. Как и другие производители в отрасли, предприятие работает с основными федеральными сетями по стране и с региональными сетями в Сибири, выпуская природную воду премиального бренда «Жемчужина Байкала» (BAIKAL PEARL) и лечебно-столовую минеральную воду BAIKAL RESERVE.