В Казани из-за сообщения о бомбе эвакуировали Советский районный суд

Здание оцеплено сотрудниками правоохранительных органов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В это четверг, 8 апреля, в Казани из-за сообщения о заложенной бомбе из здания Советского районного суда эвакуировали 120 человек. Строение оцеплено сотрудниками правоохранительных органов. Идет поиск предполагаемого взрывного устройства.

Как стало известно "Комсомолке" из собственных источников в правоохранительных органах, сообщение о том, что в здании заложена бомба, пришло на электронную почту суда.

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