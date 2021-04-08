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Происшествия8 апреля 2021 14:17

В Казани из-за сообщения о бомбе эвакуировали Советский районный суд

Из здания вывели 120 человек
Авторы (2):
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Здание оцеплено сотрудниками правоохранительных органов.

Здание оцеплено сотрудниками правоохранительных органов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В это четверг, 8 апреля, в Казани из-за сообщения о заложенной бомбе из здания Советского районного суда эвакуировали 120 человек. Строение оцеплено сотрудниками правоохранительных органов. Идет поиск предполагаемого взрывного устройства.

Как стало известно "Комсомолке" из собственных источников в правоохранительных органах, сообщение о том, что в здании заложена бомба, пришло на электронную почту суда.

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