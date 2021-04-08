МВД Татарстана проверяет полицейского, который совершил ДТП с пятью пострадавшими и сбежал

С места аварии. Фото: МВД по РТ

Идет служебная проверка по факту ДТП с участием сотрудника полиции, сообщает МВД Татарстана.

- Уже принято решение об увольнении данного сотрудника из органов внутренних дел, - также отметили в ведомстве.

Мужчина не только потерял работу из-за аварии, но и стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Напомним, это ДТП произошло 6 апреля в 23.55 на перекрестке улиц Островского и Миннуллина. По предварительным данным, автомобиль «Хендай», которым управлял полицейский вылетел запрещающий сигнал светофора. В результате чего он врезался в другую легковушку - «Мицубиси Лансер» под управлением 18-летнего водителя. В аварии серьезно пострадал водитель последней иномарки и его четверо пассажиров в возрасте от 17 до 19 лет. Полицейский же после аварии сразу скрылся, но его вскоре нашли его коллеги.