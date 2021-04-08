В Татарстане из-за гибели ребенка на реке Юрашка возбудили уголовное дело

В рамках расследования уже назначили необходимые экспертизы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По факту обнаружения тела ребенка на реке Юрашка в Елабужском районе возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Сообщает следственный комитет Татарстана.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертизы, - уточнили в ведомстве.

Напомним, семилетний мальчик пропал вечером 7 апреля. Сразу же появилось предположение, что он мог упасть с берега в воду. Река Юрашка уже почти полностью освободилась ото льда. Поиски велись всю ночь. В них, в том числе, приняли участие и волонтеры. Спасатели прочесывали реку на лодке. Найти тело мальчика удалось только утром 8 апреля.