В Казани из-за установки «умного» столба частично перекроют улицу Сибгата Хакима

Ограничение движения будет действовать вплоть до 31 мая. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Казани ограничат движение транспорта по улице Сибгата Хакима – около дома №2 на улице Меридианная. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города, сообщает мэрия столицы Татарстана. Согласно документу, ограничение будет действовать с 10 апреля до 31 мая.

- Это связано с установкой «умной» опоры на пересечении с улицей Меридианная, - объяснили причину неудобства для автомобилистов в мэрии Казани.

«Умная» опора или попросту столб - не только уличное освещение, но и точка доступа Wi-Fi, система видеонаблюдения и оповещения населения, а также USB-розетки для зарядки гаджетов и кнопка экстренного вызова.