В настоящее время безработным предприятия Татарстана предлагают на выбор 44 998 вакансий. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Татарстане уровень регистрируемой безработицы составляет 1,28% от всего трудоспособного населения. Речь идет о 25 843 людях, сообщает Минтруда республики.

- Это на 726 человек меньше, чем на прошлую отчетную дату, - констатируют в ведомстве.

Там также отмечают, что из новоявленных безработных 644 человека осуществляли ранее трудовую деятельность, а 37 человек приобрели этот статус из-за ликвидации организации или в связи с сокращением численности или штата сотрудников.

В настоящее время безработным предприятия Татарстана предлагают на выбор 44 998 вакансий. Таким образом, коэффициент напряженности на рынке труда республики условно составляет 0,57 человека на одно место.