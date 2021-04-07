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Коронавирус Covid-197 апреля 2021 17:24

В Ульяновской области зарегистрировали еще 11 смертей от COVID-19

Также в регионе за минувшие сутки выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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В регионе число летальных исходов COVID-19 возросло до 1 027.

В регионе число летальных исходов COVID-19 возросло до 1 027.

Фото: Александр ГЛУЗ

В Ульяновской области подтверждены еще 11 смертей от коронавируса, сообщает 7 апреля федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции. Так, по его данным, в регионе число летальных исходов COVID-19 возросло до 1 027. Кроме того, там за минувшие сутки было выявлено 87 новых случаев инфекции. Всего в области, по состоянию на этот вторник, зарегистрировали 51 481 случай заражения коронавирусом.

По данным Минздрава Ульяновской области, в регионе было выявлено два пациента с британским штаммом COVID-19. Против него эффективна российская вакцина «Спутник V», которой в области уже привито более 60 тысяч человек. В среднем за сутки вакцину получают около 1 200 жителей региона. Для создания коллективного иммунитета этот показатель нужно довести до 5 000 человек в сутки.